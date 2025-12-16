La Città del Cioccolato si prepara a festeggiare il Capodanno con una notte ricca di sapori e allegria. Tra degustazioni di cacao, brindisi e musica, l’evento presso l’ex Mercato Coperto promette un inizio d’anno all’insegna del gusto e della convivialità. Un’occasione unica per vivere un San Silvestro indimenticabile.

© Lanazione.it - Città del Cioccolato: il capodanno è dolce. Degustazioni al cacao, brindisi e musica

Sarà una notte di San Silvestro esplosiva di gusto. E’ quella proposta dalla Città del Cioccolato negli spazi dell’ex Mercato Coperto. " Chocod’anno sarà un Capodanno molto divertente e insolito - dichiara Enrica Landrini, della Città del Cioccolato - dedicato a turisti e cittadini che vorranno celebrare con noi questa gioiosa ricorrenza". Tre pacchetti proposti per ognuno dei quali è prevista la visita museale alla Città del Cioccolato che si potrà effettuare il 31 dicembre o il primo gennaio, dalle 10 alle 18. Durante la visita saranno distribuite tre degustazioni differenziate nei gusti latte, fondente e bianco. Lanazione.it

