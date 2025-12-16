Città del Cioccolato | il capodanno è dolce Degustazioni al cacao brindisi e musica
La Città del Cioccolato si prepara a festeggiare il Capodanno con una notte ricca di sapori e allegria. Tra degustazioni di cacao, brindisi e musica, l’evento presso l’ex Mercato Coperto promette un inizio d’anno all’insegna del gusto e della convivialità. Un’occasione unica per vivere un San Silvestro indimenticabile.
Sarà una notte di San Silvestro esplosiva di gusto. E’ quella proposta dalla Città del Cioccolato negli spazi dell’ex Mercato Coperto. " Chocod’anno sarà un Capodanno molto divertente e insolito - dichiara Enrica Landrini, della Città del Cioccolato - dedicato a turisti e cittadini che vorranno celebrare con noi questa gioiosa ricorrenza". Tre pacchetti proposti per ognuno dei quali è prevista la visita museale alla Città del Cioccolato che si potrà effettuare il 31 dicembre o il primo gennaio, dalle 10 alle 18. Durante la visita saranno distribuite tre degustazioni differenziate nei gusti latte, fondente e bianco. Lanazione.it
La città si riempie di dolcezza! La Festa del Cioccolato porta in centro profumi irresistibili, sapori intensi e momenti di felicità da condividere. #cremona #natale #festadelcioccolato #felicità - facebook.com facebook