Ucraina tregua finita | 70 missili su Kiev e infrastrutture energetiche Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 gradi

La Russia ha ripreso a colpire Kiev e le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, rompendo la tregua annunciata venerdì scorso. In poche ore, sono stati lanciati oltre 70 missili, causando danni e blackout in tutta la città. Oltre 1.100 edifici sono rimasti senza riscaldamento, mentre fuori ci sono meno 20 gradi. La situazione si fa sempre più difficile per i civili che devono affrontare il freddo e le interruzioni di energia.

La Russia è tornata a colpire Kiev e le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, dopo la “tregua” annunciata venerdì da Donald Trump. Nella notte “oltre 70 missili in totale ed oltre 450 droni ” hanno raggiunto la capitale, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky. “Il risultato di questi attacchi è che più di 1.100 edifici residenziali sono rimasti senza riscaldamento ” con temperature che sfiorano i -20 °C, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Oleksiy Kuleba sul social network X, accusando la Russia di attaccare “le abitazioni, il riscaldamento e le condizioni di vita di base dei civili” in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Russia ha ripreso i raid contro Kiev e le infrastrutture energetiche ucraine, pochi giorni dopo aver annunciato una presunta tregua.

Mosca ha ripreso a lanciare attacchi contro Kiev e altre città ucraine.

