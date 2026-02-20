Ucraina | Kiev ' sventato piano russo di uccidere alti funzionari'

In Ucraina, dieci persone sono state arrestate con l’accusa di aver pianificato omicidi di figure politiche ucraine su incarico di Mosca. La polizia ha scoperto un piano ben organizzato che coinvolgeva gruppi provenienti anche dalla Moldova. Secondo le autorità, gli arresti sono stati effettuati dopo lunghe indagini che hanno portato alla cattura di sospetti sospettati di aver preparato attentati per destabilizzare il paese. Le autorità ucraine continuano a monitorare attentamente la situazione, mantenendo alta la vigilanza.

Kiev, 20 feb. (Adnkronos) - Dieci persone sono state arrestate in Ucraina e Moldova con l'accusa di aver pianificato l'assassinio di importanti personalità politiche ucraine su ordine di Mosca. Lo ha reso noto Kiev, precisando che sarebbero stati pagati fino a 100.000 dollari per gli omicidi commissionati. "Una squadra investigativa di agenti delle forze dell'ordine ucraini e moldavi hanno smascherato un gruppo organizzato che stava preparando omicidi su commissione di noti cittadini ucraini e stranieri", ha affermato in una nota il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko, aggiungendo che le forze dell'ordine hanno effettuato 20 perquisizioni in tutto il Paese e confiscato denaro, armi, esplosivi e comunicazioni con i responsabili russi.🔗 Leggi su Iltempo.it

