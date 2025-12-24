Regno Unito sventato attentato ISIS contro gli ebrei | due condanne

Due uomini sono stati riconosciuti colpevoli martedì scorso di aver progettato un attentato terroristico di matrice jihadista che avrebbe potuto causare la morte di centinaia di persone, prendendo di mira la comunità ebraica in Inghilterra. Secondo gli investigatori, il piano, ispirato all’ideologia dello Stato Islamico, rappresenta una conferma del pericolo crescente che il gruppo continua a costituire, nonostante la perdita del suo “califfato” territoriale. Le autorità britanniche hanno indicato in Walid Saadaoui, 38 anni, e Amar Hussein, 52 anni, i responsabili del complotto. I due sono stati processati a distanza di una settimana da un diverso attacco mortale avvenuto in ottobre a Manchester, non collegato a una sinagoga ma inserito in un contesto di crescente allerta. 🔗 Leggi su Panorama.it

