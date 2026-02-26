A Kharkiv, la città ucraina, si susseguono quotidianamente attacchi con droni e missili, lasciando i residenti in uno stato di costante allerta. Le esplosioni notturne sono ormai una presenza abituale, e la popolazione cerca di adattarsi a questa situazione di incertezza. La cattedrale greco-cattolica si trova in prima linea tra i luoghi colpiti, mentre la città si prepara a nuove sfide.

Gli abitanti di Kharkiv hanno perso il conto degli attacchi russi. Ormai ogni notte droni e missili esplodono sulla seconda città ucraina. I segni della devastazione causata dalla guerra sono ovunque in città. La cattedrale greco-cattolica di Kharkiv è uno dei pochi luoghi in tempi così difficili dove chi ha bisogno può ricevere un aiuto. Ci sono anziani, donne, bambini che sfidano il gelo per ricevere un po’ di cibo, medicine, un pasto caldo. Ognuna di queste persone ha un’enorme storia di sofferenza. “Ho 30 anni, due figli piccoli. Vivo da sola perché mio marito 3 mesi fa è morto in guerra. Qui a Kharkiv non ho nessuno. La parrocchia mi aiuta ad andare avanti. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina e la macchina degli aiuti. In prima linea la cattedrale greco-cattolica di Kharkiv

