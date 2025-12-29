Decreto Ucraina la farsa degli aiuti a Kiev | cambia la formula ma non la sostanza

Il prossimo Consiglio dei ministri dell’anno dovrà approvare il nuovo decreto aiuti destinato all’Ucraina. Nonostante alcune modifiche alla formula, la sostanza degli aiuti rimane invariata. Un intervento che evidenzia la continuità delle politiche di supporto, con un occhio alla gestione delle risorse e alle modalità di assistenza. La discussione in sede governativa sarà fondamentale per definire i dettagli di un impegno ormai consolidato.

Servirà l’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno per approvare il nuovo decreto aiuti per l’Ucraina. Lo scontro interno alla maggioranza si conclude con un compromesso e qualche concessione alla Lega che, in realtà, è più che altro linguistico. La sostanza, infatti, non cambia: l’invio di armi all’Ucraina viene confermato, anche se ora si parla pure di aiuti civili. L’obiettivo, per il governo, era quello di evitare il caos interno alla maggioranza, come avvenuto sulla Manovra. E per questo le concessioni al partito di Matteo Salvini erano inevitabili. Anche se, come detto, alla fine sono solo di forma più che di sostanza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

