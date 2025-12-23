Ucraina attacchi russi su Kiev e Odessa
Conflitto in Ucraina. Almeno tre Regioni senza elettricità, al freddo dopo i bombardamenti ultimi di Putin. E i civili continuano a morire. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Ucraina, nuovi attacchi russi: distrutta una centrale solare a Odessa. Kiev: “Raid con 176 droni, 139 abbattuti”
Leggi anche: Ucraina, attacchi russi su Odessa. Mosca: “Valuteremo sviluppi di colloqui a Miami”
Guerra Ucraina Russia, Ue congela asset russi. Mosca annuncia ritorsione; Minsk grazia 123 oppositori e gli Usa revocano le sanzioni. Asset congelati, Mosca avverte L'Ue - Il Papa: Io a Kiev? Il piano è pronto, ma è difficile da attuare'; Guerra Russia-Ucraina, le news del 21 dicembre; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale.
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni'. tg24.sky.it
Guerra ucraina, Kiev: «Violento attacco russo con missili e droni» - Mosca «sta effettuando un attacco combinato con missili da crociera e droni» su molte regioni ucraine: lo riferiscono i media di Kiev. ilmattino.it
Ucraina, violento attacco di Mosca con morti e feriti. Russia Today prende in giro gli europei con un video - Secondo l’intelligence di Kiev, queste sono le prime avvisaglie della nuova escalation da parte russa ... msn.com
Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa
UCRAINA | La Polonia schiera i caccia dopo gli attacchi russi verso l'Ucraina occidentale, vicino al confine polacco. In massima allerta anche i sistemi di difesa aerea #ANSA x.com
I colloqui di Pace guidati dagli Stati Uniti proseguono ma non si fermano gli attacchi tras Russia e Ucraina. Kiev ha denunciato un attacco missilistico su larga scala in diverse città, che ha bersagliato la rete elettrica. Le difese di Mosca hanno abbattuto 29 dron - facebook.com facebook
