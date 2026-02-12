Ucraina massicci attacchi su Kiev e altre città | diversi feriti

Questa notte l’Ucraina ha subito un attacco massiccio da parte delle forze russe. Pioggia di droni e missili ha colpito Kiev, Dnipro e Odessa, provocando almeno sette feriti. La Russia ha lanciato 219 droni e 24 missili balistici, senza risparmiare nessuna delle principali città ucraine. La situazione resta tesa e le autorità locali stanno cercando di gestire i danni e i feriti.

(Adnkronos) – Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina nella notte del 12 febbraio 2026. Un totale di 219 droni e 24 missili balistici sono stati lanciati dalle forze di Mosca contro il territorio ucraino, con un bilancio di 7 feriti tra Kiev, Dnipro e Odessa secondo gli ultimi aggiornamenti. A riferirne è stata l'aeronautica . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Ucraina Missili Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta Aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia: nelle ultime ore, numerosi attacchi hanno colpito Kiev, causando diverse vittime. Ucraina, notte di attacchi russi su Kiev: 5 feriti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ucraina, massiccio attacco russo nella notte a Kiev Ultime notizie su Ucraina Missili Argomenti discussi: Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Kiev cambierà posizione per colloqui di Abu Dhabi dopo l'attacco russo; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28. Guerra Ucraina Russia, ok Camera agli aiuti. 2.600 edifici senza riscaldamento a Kiev LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, ok Camera agli aiuti. 2.600 edifici senza riscaldamento a Kiev LIVE ... tg24.sky.it Ucraina, droni su Odessa: tre morti, tra cui bambino 10 anniIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono che la guerra in Ucraina finisca entro l'inizio dell'estate, a giugno ... italiaoggi.it Ucraina, via libera Ue a prestito da 90 miliardi (2026-2027) Il Parlamento Europeo sostiene un nuovo, massiccio pacchetto di aiuti per l'Ucraina. 90 miliardi di euro stanziati per sostenere il bilancio e la difesa dell'Ucraina tra il 2026 e il 2027. Il prestito - facebook.com facebook Nella notte massiccio attacco russo su tutta l'Ucraina: esplosioni in diverse regioni, droni su Leopoli, blackout in vaste aree dopo i raid su infrastrutture energetiche. Chiusi due aeroporti in Polonia. L'Ue intanto ha presentato il 20° pacchetto di sanzioni contro x.com

