Capotreno ucciso in stazione richiesto il giudizio immediato per l’assassino Ma il delitto è ancora senza movente

Bologna, 25 febbraio 2026 – E’ stato chiesto il giudizio immediato per Marin Jelenic, croato 36enne senza fissa dimora, accusato di avere ucciso Alessandro Ambrosio, accoltellato alla schiena la sera del 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione. In meno di due mesi la Procura di Bologna ha concluso l'inchiesta sull'omicidio del capotreno 34enne: il pm Michele Martorelli ha infatti chiesto il giudizio immediato per Jelenic, arrestato la sera dell'Epifania a Desenzano del Garda (Brescia) e da allora in carcere. A suo carico c'era un ordine di allontanamento dall'Italia. Un delitto ancora senza movente La Procura, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, contesta al croato le aggravanti dei motivi abietti e di aver commesso il fatto vicino ad una stazione ferroviaria. Un delitto fin qui rimasto senza movente: dalle indagini non sono emersi momenti di contatto precedente tra i due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Già chiusa l'indagine sul capotreno ucciso, chiesto il giudizio immediatoIn meno di due mesi la Procura di Bologna ha già concluso l'inchiesta sull'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato alla schiena la sera del 5 gennaio, nel parcheggio del piaz ... ansa.it

Ambro, il capotreno ucciso a 34 anni senza un motivoNon c'è un movente nel delitto di Alessandro Ambrosio che secondo la Procura è stato commesso dal croato Marin Jelenic. I due non si erano mai incrociati prima. L'indagato, in carcere, continua a non ... rainews.it

