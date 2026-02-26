Livorno omicidio in uno studio di commercialista | fermato il presunto assassino

A Livorno si è verificato un episodio di violenza in uno studio di commercialista, con un uomo fermato nel corso delle indagini. L’indiziato si sarebbe dato alla fuga prima di essere intercettato, indossando un cappuccio mentre si dirigeva verso il porto, e le forze dell’ordine stanno approfondendo gli accertamenti. La vicenda ha suscitato grande clamore tra i residenti della zona, che sono rimasti scioccati dall’accaduto.

Una persona sarebbe stata uccisa in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro città. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di 56 anni che sarebbe stato accoltellato a morte da un uomo che si sarebbe poi dato alla fuga. Alcuni testimoni hanno dichiarato che il presunto aggressore indossava un cappuccio e che sarebbe fuggito in direzione del porto prima di essere fermato per poi essere portato in questura. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari.