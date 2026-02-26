Entra incappucciato e accoltella un 56enne giallo sull' omicidio in uno studio di commercialisti a Livorno | fermato un uomo

Un uomo si è introdotto in uno studio di commercialisti nel centro di Livorno e ha accoltellato un 56enne. La scena si è svolta nel primo pomeriggio, con i soccorsi che sono intervenuti rapidamente. Le forze dell'ordine hanno fermato un sospetto poco dopo, mentre le indagini sono in corso. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare.

Omicidio questo pomeriggio in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro della città. Da quanto appreso la vittima è un uomo di 56 anni, accoltellato morte da un uomo poi fuggito e che alcuni testimoni descrivono come incappucciato. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari. Il presunto autore dell'omicidio è stato fermato.