Tutti i rischi anche per l’Italia dell’abbraccio fra Merz e Xi

Il cancelliere tedesco ha incontrato recentemente il presidente cinese, accompagnato da un nutrito gruppo di dirigenti e amministratori delegati di importanti aziende tedesche. La visita si inserisce in un quadro di rafforzamento dei rapporti tra le due potenze, suscitando attenzione su possibili conseguenze geopolitiche ed economiche. La delegazione ha discusso di vari temi, evidenziando l’interesse condiviso per collaborazioni future e scambi commerciali.

Anche Berlino ha tanta (troppa?) voglia di Pechino. Dopo la visita del primo ministro inglese Keir Starmer, è la volta del cancelliere tedesco Friedrich Merz volare da Xi Jinping accompagnato da 30 dirigenti e dirigenti aziendali, tra cui nove Ceo di società quotate al Dax. Il motivo è finanziario, dal momento che hanno urgente bisogno di sostegno politico, perché il mercato, un tempo in forte espansione, si sta trasformando progressivamente in un bacino sempre più problematico per le aziende tedesche. Nel mezzo il delicato dossier dell’automotive, che in Germania ha subito un duro colpo, come è noto, dall’avvento dell’elettrico, settore in cui la Cina detiene il monopolio di quei materiali critici essenziali per realizzare le batterie. 🔗 Leggi su Formiche.net

