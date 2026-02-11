La New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 è iniziata da qualche giorno e già cattura l’attenzione più delle sfilate. Le star si fanno notare per i beauty look, più che per le collezioni in passerella. La città si riempie di volti noti che sfoggiano trucchi e acconciature audaci, mentre le modelle sfilano con abiti che lasciano poco spazio allo spettacolo. La scena della moda si concentra ora sui dettagli del trucco e sui capelli, più che sulle creazioni dei designer.

La settimana della moda, che presenta le collezioni per l'autunno-inverno 2026-2027, è già entrata nel vivo nella Grande Mela e le star fanno parlare più degli abiti in passerella. Ecco tutti i beauty look che ci stanno piacendo di più. Pronti a votarli? +++dropcap New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 ufficialmente al via, con le prime passerelle e tante star in front row. E sono proprio queste ultime a conquistare le scene, complici i loro beauty look da dieci e lode che non hanno nulla da invidiare a quelli delle modelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027: i beauty look delle star

Approfondimenti su New York Fashion Week

La settimana della moda di New York si apre il 11 febbraio e si chiuderà il 16.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su New York Fashion Week

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere sul calendario della New York Fashion Week autunno inverno 2026 2027; Da Michael Kors Collection a Calvin Klein, il meglio del calendario della New York Fashion Week; Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con uno stile chic che unisce il regale al ribelle; Il rinascimento di Ralph Lauren sale in passerella alla New York fashion week.

New York Fashion Week al via: la prima ad arrivare è Anne Hathaway (e il suo strascico la segue)A inaugurare la settimana della moda d'oltreoceano - che si apre ufficialmente oggi, 11 febbraio -, è stato Ralph Lauren, che ha radunato tra le prime file della sua sfilata fuori dal calendario stell ... vanityfair.it

Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con uno stile chic che unisce il regale al ribelleRalph Lauren ha inaugurato la Settimana della Moda di New York con una collezione dal sapore regale e ribelle, che rielabora il Rinascimento francese, messa in scena in un edificio a Lower Manhattan, ... it.fashionnetwork.com

La bandiera arcobaleno non c'è più, New York insorge. L'amministrazione Trump colpisce i simboli: come Stonewall, culla delle lotte per i diritti delle minoranze sessuali - facebook.com facebook

La bandiera arcobaleno non c'è più, New York insorge. L'amministrazione Trump colpisce i simboli: come Stonewall, culla delle lotte per i diritti delle minoranze sessuali x.com