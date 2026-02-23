Dai trench in pelle alla maglieria lavorata | 10 tendenze moda Autunno Inverno 2026 2027 avvistate alla London Fashion Week

Le tendenze moda Autunno Inverno 2026 2027 sono state presentate alla London Fashion Week, dove i designer hanno mostrato capi in pelle e maglieria lavorata. L’evento ha attirato l’attenzione per le nuove proposte che puntano a valorizzare i dettagli artigianali e i tessuti di qualità. Le collezioni riflettono un desiderio di rinnovamento, con capi pensati per chi cerca stile e praticità. La settimana della moda si conclude con un forte messaggio di rinnovata vitalità.

L e tendenze moda Autunno Inverno 2026 2027 prendono forma alla London Fashion Week AI 2627, dove tra passerelle e presentazioni emerge un messaggio chiaro: la moda inglese vuole tornare protagonista. Non più una questione di numeri, ma di identità, visione e nuovi talenti capaci di ridefinire il linguaggio contemporaneo. Ecco dieci trend da seguire già ora. Il trench in pelle corto Dalla sfilata Autunno-Inverno 2026 2027 di Emilia Wickstead La maglieria lavorata Dalla sfilata Autunno-Inverno 2026 2027 di Joseph Leggi anche › 10 cose viste alla London Fashion Week che riportano la moda inglese al centro Il cappotto di piume Dalla sfilata Autunno-Inverno 2026 2027 di Erdem Il trench impreziosito Dalla sfilata Autunno-Inverno 2026 2027 di Mithridate La felpa in nylon Dalla sfilata Autunno-Inverno 2026 2027 di Simone Rocha La gonna a vita bassa Dalla sfilata Autunno-Inverno 2026 2027 di Pauline Doujancourt Sottovesti in pizzo Dalla collezione Autunno-Inverno 2026 2027 di Fiorucci