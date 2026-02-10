I tredicenni di Sogliano al Rubicone si sentono spesso giudicati ingiustamente. Gli adolescenti raccontano di essere stanchi di sentire commenti negativi da parte degli adulti, che li definiscono maleducati e poco impegnati a scuola. Spesso, queste opinioni si concentrano sul fatto che passano troppo tempo con lo smartphone, tra chat, musica e videogiochi, e che danno poca importanza ai valori veri come l’amore, la famiglia e l’onestà. I ragazzi spiegano che per loro, invece, l’attenzione si sposta sull’appar

A essere proprio sinceri, noi, ragazzi tredicenni di Sogliano al Rubicone, siamo un po’ stanchi di sentire opinioni poco lusinghiere da parte di anziani o adulti sui ‘ giovani d’oggi ’ cioè su di noi: dicono che siamo maleducati, poco impegnati a scuola e che trascorriamo gran parte del nostro tempo libero con lo smartphone, chattando, ascoltando musica, giocando ai videogiochi, e diamo poca importanza ai veri valori (quali amore, giustizia, famiglia, onestà, rispetto, coraggio, libertà), mentre ne attribuiamo a ciò che rientra nella sfera dell’ ‘apparire’ (abiti firmati e alla moda, cellulari ultimo modello, selfie perfetti da condividere online, per ricevere il maggior numero di like e approvazioni social). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giovani d’oggi non sono tutti uguali: "Stanchi di opinioni poco lusinghiere"

Approfondimenti su Sogliano al Rubicone

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sogliano al Rubicone

Argomenti discussi: I giovani d’oggi non sono tutti uguali: Stanchi di opinioni poco lusinghiere; I giovani di adesso, gli under 30, sono devastati. Oggi non ci si dice più un ca***, il silenzio viene interpretato come atto di ribellione ma non è così. 'Il dolore crea l'inverno?'L'ho scritto in ospedale: Matteo Porru si racconta; L’adolescenza di Gesù raccontata dai ragazzi di oggi: open call per 30 giovani attori al Sacro Monte; Carlo Goldoni e i giovani d’oggi, l’eterno dramma della gelosia.

Bundesliga: i 5 giovani da tenere d’occhio nel 2026Dai talenti del Lipsia a un difensore di proprietà del Tottenham: i giovani della Bundesliga, nati dal 2006 in poi, da tenere d’occhio nel nuovo anno La Bundesliga ha chiuso il 2025 con il Bayern ... gianlucadimarzio.com

Serie A, da Le Borgne a Cocchi: i 5 giovani da tenere d’occhio nel 2026Dal centrocampista del Como Le Borgne al terzino dell’Inter Matteo Cocchi: i cinque giovani talenti da tenere d’occhio in Serie A nel 2026 Il 2025 della Serie A si è chiuso pochi giorni fa con la ... gianlucadimarzio.com

Alle 21:10 “Nati stanchi” di Dominick Tambasco con Ficarra e Picone, Stefania Bonafede | Salvo e Valentino, due giovani siciliani, fanno di tutto per restare disoccupati e rinviare la data di matrimonio con le rispettive fidanzate facebook

Alle 21:10 “Nati stanchi” di Dominick Tambasco con Ficarra e Picone, Stefania Bonafede | Salvo e Valentino, due giovani siciliani, fanno di tutto per restare disoccupati e rinviare la data di matrimonio con le rispettive fidanzate x.com