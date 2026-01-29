Tutta La Verità | Belpietro | La sinistra pensa all' Ice e qui vincono i criminali

Maurizio Belpietro commenta l’incidente avvenuto a Milano, nel quartiere di Rogoredo, dove un agente ha sparato e ucciso un uomo armato che lo stava aggredendo. Il direttore di «Tutta la Verità» evidenzia come, in Italia, spesso la sinistra si concentri più sulle questioni di immigrazione e sicurezza, mentre i criminali trovano terreno fertile. La scena di Milano si confronta con quanto accaduto a Minneapolis, e Belpietro sottolinea come i problemi di ordine pubblico siano sempre più complessi e radicati

«Voglio ringraziare anche i Vigili del fuoco, il lavoro fatto come sempre è straordinario e preziosissimo. A loro dobbiamo dire grazie perché sono sempre la prima fila del pericolo, siete sempre a supporto della Nazione e questo fa la differenza». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla riunione sull’emergenza maltempo a Catania dopo il sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. «Voglio ringraziare Fabio Ciciliano e tutta la Protezione Civile per un lavoro che è stato fatto oggettivamente straordinario, intanto di prevenzione perché i piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime», ha concluso in un video diffuso da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Laverita.info

