Tutta La Verità | Belpietro | La sinistra pensa all' Ice e qui vincono i criminali

Maurizio Belpietro commenta l’incidente avvenuto a Milano, nel quartiere di Rogoredo, dove un agente ha sparato e ucciso un uomo armato che lo stava aggredendo. Il direttore di «Tutta la Verità» evidenzia come, in Italia, spesso la sinistra si concentri più sulle questioni di immigrazione e sicurezza, mentre i criminali trovano terreno fertile. La scena di Milano si confronta con quanto accaduto a Minneapolis, e Belpietro sottolinea come i problemi di ordine pubblico siano sempre più complessi e radicati

«Voglio ringraziare anche i Vigili del fuoco, il lavoro fatto come sempre è straordinario e preziosissimo. A loro dobbiamo dire grazie perché sono sempre la prima fila del pericolo, siete sempre a supporto della Nazione e questo fa la differenza». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla riunione sull’emergenza maltempo a Catania dopo il sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. «Voglio ringraziare Fabio Ciciliano e tutta la Protezione Civile per un lavoro che è stato fatto oggettivamente straordinario, intanto di prevenzione perché i piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime», ha concluso in un video diffuso da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tutta La Verità | Belpietro: «La sinistra pensa all'Ice e qui vincono i criminali» Approfondimenti su Milano Rogoredo Tivù Verità | Belpietro: «La verità sul piano del Colle per fermare la Meloni» Renzi, dopo Travaglio, batosta in tribunale anche con Belpietro: “La Verità” non ha diffamato babbo Tiziano Matteo Renzi ha subito due sconfitte giudiziarie in poche settimane. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Belpietro: «La sinistra pensa all'Ice e qui vincono i criminali» Ultime notizie su Milano Rogoredo Argomenti discussi: Belpietro e Sallusti: Lo strapotere dei giudici va fermato; VERITÀ * 25/01/2026 - PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO; LA VERITÀ * 29/01/2026 - PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO; Renzi, dopo Travaglio, batosta in tribunale anche con Belpietro: La Verità non ha diffamato babbo Tiziano. Una terribile verità ancora tutta da chiarire! Qualche mese fa vi abbiamo raccontato la storia di Bruno, il cane eroe che aveva salvato la vita a 9 persone e la cui morte, così sembrava, era stata causata da bocconi avvelenati o con chiodi. Una atroce uccisione c - facebook.com facebook Nico Paz out contro l’Udinese Tutta la verità di Fabregas #ComoUdinese #SerieAEnilive #DAZN x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.