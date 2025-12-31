Rafforzare la sanità nel Mediterraneo | Campania protagonista con IA e satelliti
La regione Campania si distingue nel progetto europeo Medaigency, finalizzato a migliorare la resilienza del sistema sanitario nel Mediterraneo. Grazie alla collaborazione con Latitudo 40, startup campana specializzata in tecnologie satellitari e intelligenza artificiale, la sfida mira a sviluppare soluzioni innovative per rafforzare la sanità attraverso strumenti avanzati, contribuendo alla sicurezza e alla sostenibilità del settore nella regione.
La nuova sfida mediterranea parte da Napoli e porta la firma di Latitudo 40. La startup campana entra nel cuore di Medaigency, il progetto europeo che punta a rafforzare la resilienza sanitaria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Innovazione, algoritmi e satelliti “alleati” per la sicurezza alimentare nel Mediterraneo
Leggi anche: Monitorare e prevedere la produttività delle colture con IA e satelliti: lo studio Sant'Anna
Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo Meloni continua a rafforzare il Servizio sanitario nazionale con risorse certe e una visione di lungo periodo. Ulteriori incrementi al fabbisogno sanitario e focus strutturale su prevenzione, con investimenti per screening, - facebook.com facebook
#Cooperazioneitaliana e @WHO per rafforzare la risposta sanitaria per le popolazioni vulnerabili in . L'iniziativa migliorerà l'accesso ai servizi sanitari per circa 3 milioni di persone, rafforzando la capacità del sistema sanitario pubblico di preparazione e x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.