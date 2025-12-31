Rafforzare la sanità nel Mediterraneo | Campania protagonista con IA e satelliti

Da ilmattino.it 31 dic 2025

La regione Campania si distingue nel progetto europeo Medaigency, finalizzato a migliorare la resilienza del sistema sanitario nel Mediterraneo. Grazie alla collaborazione con Latitudo 40, startup campana specializzata in tecnologie satellitari e intelligenza artificiale, la sfida mira a sviluppare soluzioni innovative per rafforzare la sanità attraverso strumenti avanzati, contribuendo alla sicurezza e alla sostenibilità del settore nella regione.

La nuova sfida mediterranea parte da Napoli e porta la firma di Latitudo 40. La startup campana entra nel cuore di Medaigency, il progetto europeo che punta a rafforzare la resilienza sanitaria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

