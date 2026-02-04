Battlefield 6 è un successo per Electronic Arts | aumentano i ricavi grazie al gioco

Battlefield 6 ha riscosso un grande successo per Electronic Arts. Nonostante bug e problemi di bilanciamento, il gioco ha fatto aumentare i ricavi dell’azienda. La crescita si è vista subito, consolidando la posizione di EA nel settore videoludico.

Nonostante bug, problemi di bilanciamento e difficoltà iniziali, Battlefield 6 si è rivelato un risultato chiave per Electronic Arts, dando una spinta decisiva ai conti della società. I dati preliminari relativi al trimestre fiscale concluso il 31 dicembre 2025 mostrano una crescita netta dei ricavi, segnalando come lo sparatutto di DICE abbia inciso in modo concreto sulle performance dell’editore. Secondo quanto riportato da Variety (grazie a GamingBolt ), Electronic Arts ha registrato un aumento del 38% anno su anno nelle vendite preliminari, raggiungendo quota 3 miliardi di dollari, con ricavi pari a 1,9 miliardi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Electronic Arts, spesso oggetto di critiche nel settore videoludico, viene talvolta percepita come una delle aziende meno apprezzate.

