Sistema museale aumentano i visitatori e anche le entrate

Il sistema museale di Fabriano registra una crescita costante nei visitatori e nelle entrate. Il rendiconto 2025 del Museo della Carta e della Filigrana evidenzia un aumento dell’affluenza, superando per il secondo anno consecutivo una soglia di 50.000 visitatori. Questi dati testimoniano la consolidata attrattività delle strutture culturali locali e il rafforzamento del ruolo del sistema museale nel territorio.

Il sistema museale fabrianese consolida il suo prestigio. Il rendiconto 2025 del Museo della Carta e della Filigrana conferma una forte capacità attrattiva, superando per il secondo anno consecutivo la soglia record: 50.502 presenze. "La rete museale – commenta soddisfatta la sindaca Daniela Ghergo - consolida i numeri e aumenta le entrate. Un risultato eccellente che dimostra la qualità della nostra offerta culturale ". I dati premiano la funzione educativa: i visitatori under 18 crescono del 10,2%, mentre i laboratori didattici raggiungono quota 19.070 partecipanti (+10,4%). Sotto il profilo economico gli incassi complessivi sono saliti a 493.

