Tumore del pancreas svolta nelle cure | arriva una nuova terapia rimborsata in Italia

L’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco ha reso rimborsabile l’uso di olaparib come terapia di mantenimento per alcuni pazienti con tumore del pancreas. Questa decisione riguarda chi ha mutazioni BRCA12 e non mostra segni di progressione dopo almeno 16 settimane di chemioterapia a base di platino. La nuova terapia offre una speranza concreta a chi affronta una malattia molto aggressiva e può migliorare le prospettive di trattamento. La novità entra in vigore immediatamente.

Una decisione destinata a incidere sul trattamento di una delle neoplasie più aggressive. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di olaparib come terapia di mantenimento per pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico portatori di mutazione germinale BRCA12, la cui malattia non sia progredita dopo almeno 16 settimane di chemioterapia a base di platino. Nel 2024 in Italia sono stati stimati quasi 14mila nuovi casi di tumore del pancreas. Circa il 7% dei pazienti presenta una mutazione dei geni BRCA1 o BRCA2, sottogruppo per il quale si apre ora una prospettiva terapeutica mirata.