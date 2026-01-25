Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas | Le cure non sono andate bene ho ricominciato la chemioterapia Al mio funerale non voglio fiori

Enrica Bonaccorti condivide apertamente la sua esperienza con il tumore al pancreas, annunciando il ritorno alla chemioterapia dopo alcune difficoltà nelle cure. Nel suo intervento a Verissimo, la giornalista si presenta con sincerità e compostezza, affrontando il percorso di malattia con lucidità e dignità, offrendo un esempio di coraggio e resilienza di fronte a una sfida complessa.

Nel salottino di Verissimo torna Enrica Bonaccorti, che sceglie ancora una volta di raccontarsi con grande lucidità e dignità davanti a Silvia Toffanin. Un ritorno carico di emozione, in cui la conduttrice aggiorna il pubblico sul percorso di cura contro il tumore al pancreas, condividendo paure, speranze e piccoli gesti di quotidiana resistenza. La malattia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) «Fa un po’ fatica tutto, ma sto bene», spiega Enrica Bonaccorti con sincerità. Alla domanda su come stiano andando le cure, non nasconde la complessità del momento: «Speravo meglio, invece ho ripreso tutta la chemio perché non era cambiato granché. 🔗 Leggi su Leggo.it

