Un interprete magistrale, Tullio Solenghi, sarà in scena al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia per due giorni, stasera e domani alle 21. A lui il regista Sergio Maifredi ha affidato ’ Decameron. Un racconto italiano in tempo di peste ’. Si tratta di uno spettacolo che restituisce al pubblico la lingua originale di Giovanni Boccaccio, rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo. Uno spettacolo divertente e di grande raffinatezza. Nella pièce si ascoltano, nella lettura integrale, sei tra le più note novelle scritte a metà del 1300 da Boccaccio: Chichibio e la gru, Peronella, Federigo Degli Alberighi, Masetto di Lamporecchio, Madonna Filippa, Alibech. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tullio Solenghi e la grande sfida: rendere Boccaccio contemporaneo

"Decameron" di Boccaccio rivive con Tullio Solenghi: storie di ieri per il nostro tempoTullio Solenghi salirà sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia giovedì 26 e venerdì 27 febbraio per portare in scena Decameron.

Tullio Solenghi porta al ’Donizetti’ ’Pignasecca e Pignaverde’La Stagione di prosa della fondazione Teatro Donizetti, in ricordo di Benvenuto Cuminetti in occasione dei 25 anni dalla scomparsa, parte domani con...

Temi più discussi: Tullio Solenghi e la grande sfida: rendere Boccaccio contemporaneo; Tullio Solenghi in scena al Walter Chiari con il Decameron; Tullio Solenghi e Mauro Pirovano in: Pignasecca e Pignaverde; Perché dopo trent'anni è tornato in tv lo spot della Sip con Massimo Lopez: le ipotesi di una strategia TIM.

Tullio Solenghi e la grande sfida: rendere Boccaccio contemporaneoStasera e domani alle 21 l’attore al teatro di Cervia con lo spettacolo ’Decameron’ del regista Sergio Maifredi. ilrestodelcarlino.it

Tullio Solenghi in scena al Walter Chiari con il DecameronGiovedì 26 e venerdì 27 febbraio, alle ore 21, il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia ospita Decameron. Un racconto italiano in tempo di peste, con ... ravennanotizie.it

Il Decameron prende vita con Tullio Solenghi x.com

Tullio Solenghi. . • TG TRIO #triosolenghilopezmarchesini #tg #trio #rideresempre - facebook.com facebook