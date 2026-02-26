Tullio Solenghi e la grande sfida | rendere Boccaccio contemporaneo

Da ilrestodelcarlino.it 26 feb 2026

Un interprete magistrale, Tullio Solenghi, sarà in scena al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia per due giorni, stasera e domani alle 21. A lui il regista Sergio Maifredi ha affidato ’ Decameron. Un racconto italiano in tempo di peste ’. Si tratta di uno spettacolo che restituisce al pubblico la lingua originale di Giovanni Boccaccio, rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo. Uno spettacolo divertente e di grande raffinatezza. Nella pièce si ascoltano, nella lettura integrale, sei tra le più note novelle scritte a metà del 1300 da Boccaccio: Chichibio e la gru, Peronella, Federigo Degli Alberighi, Masetto di Lamporecchio, Madonna Filippa, Alibech. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

