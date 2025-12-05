Tullio Solenghi porta al ’Donizetti’ ’Pignasecca e Pignaverde’
La Stagione di prosa della fondazione Teatro Donizetti, in ricordo di Benvenuto Cuminetti in occasione dei 25 anni dalla scomparsa, parte domani con ’ Pignasecca e Pignaverde ’ con Tullio Solenghi (nella foto), anche nelle vesti di regista. Lo spettacolo si rifà alla commedia originale scritta da Emerico Valentinetti, adattata in due atti dallo stesso Solenghi e da Margherita Rubino, con progetto scenografico di Davide Livermore e la scenografia di Anna Varaldo. In scena, oltre a Tullio Solenghi, Claudia Benzi, Laura Repetto, Matteo Traverso, Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano, Stefania Pepe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
