World Aquatics ha annunciato l’annullamento della tappa della Coppa del Mondo di tuffi in programma a Zapopan, in Messico, dal 5 all’8 marzo 2026. La decisione è stata presa in consultazione con Aquatics Mexico, la federazione messicana di tuffi e tuffi dalle altezze, e CODE Jalisco. Alla base della scelta vi sono le recenti restrizioni di viaggio emanate da alcune ambasciate internazionali e una valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza. Tali misure hanno limitato o sconsigliato gli spostamenti verso il Messico, impedendo di fatto a diverse federazioni di autorizzare la partecipazione delle rispettive squadre nazionali. Si fa riferimento alla violenta ondata di caos in seguito all’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come “ El Mencho “, leader del potente Cartello Jalisco Nuova Generazione (CJNG). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, cancellata la seconda tappa di Coppa del Mondo in Messico

