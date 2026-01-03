Eventi del ponte dell’Epifania in Emilia-Romagna tra roghi della Befana tuffi gelati e Re Magi

In Emilia-Romagna, il ponte dell’Epifania si conclude con tradizioni e eventi che segnano la fine delle festività. Tra roghi della Befana, tuffi in acque gelide e celebrazioni dei Re Magi, la regione offre diverse occasioni di incontro e divertimento per i residenti e i visitatori. Questi appuntamenti rappresentano un momento di condivisione e di tradizione, chiudendo il periodo natalizio con un’atmosfera di festa e riflessione.

Bologna, 3 giugno 2026 – Il ponte dell'Epifania chiude ufficialmente le festività in Emilia-Romagna con un fine settimana denso di appuntamenti che celebrano la fine delle vacanze. Dal 4 al 6 gennaio, la regione si anima con i suggestivi roghi della "vecchia" nelle campagne bolognesi e romagnole, i tuffi gelati nel mare di Cervia e le spettacolari rievocazioni dei Re Magi a Rimini. Per chi cerca la tranquillità, i borghi dell'Appennino continuano a offrire la magia dei presepi diffusi, mentre le città propongono concerti, spettacoli di burattini e mercatini tipici. Ecco quindi alcuni degli eventi da non perdere nella nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eventi del ponte dell’Epifania in Emilia-Romagna tra roghi della Befana, tuffi gelati e Re Magi Leggi anche: Eventi con la Befana e corteo dei Magi: cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end e per l’Epifania 2026 Leggi anche: Epifania a Bologna: tutti gli eventi del giorno della Befana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Eventi del ponte dell’Epifania in Emilia-Romagna tra roghi della Befana, tuffi gelati e Re Magi - Bologna, 3 giugno 2026 – Il ponte dell'Epifania chiude ufficialmente le festività in Emilia- ilrestodelcarlino.it

Sagre ponte 2 giugno 2025 in Emilia Romagna: scopriamo gli eventi che ci faranno divertire - Il fine settimana che incornicia l'inizio dell'estate prende vita con appuntamenti in tutta la regione: tra cibo, mercatini, divertimento per grandi e piccoli e tanta musica Bologna, 31 maggio 2025 - ilrestodelcarlino.it

Sospesi i trasferimenti dalla Svizzera: due feriti gravissimi ancora da identificare, possibile ripresa del ponte aereo dopo l’Epifania - facebook.com facebook

Circa un milione le persone in viaggio in occasione del ponte dell' #Epifania. In tutto 6,5 milioni di italiani in vacanza in questo periodo: la maggior parte è rimasta dentro i confini nazionali. Temporali previsti al Centro e al Sud con temperature miti. Freddo al x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.