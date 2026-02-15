Maltempo in Italia | Crollo al castello di Fabro Sardegna nel caos tra blackout e isolamento Emergenza nazionale
Una forte ondata di maltempo ha provocato il crollo di una sezione del castello di Fabro, in Umbria, lasciando il sito storico in condizioni di grande fragilità. Nel frattempo, in Sardegna, le intense piogge hanno interrotto le comunicazioni lasciando molte zone isolate e blackout elettrici diffusi, creando un clima di emergenza.
Maltempo in Italia: Crolla una parte del castello di Fabro, blackout e disagi in Sardegna. Un'ondata di maltempo ha causato danni significativi in diverse regioni italiane, con il crollo di una porzione delle mura del castello di Fabro, in Umbria, e una situazione di emergenza in Sardegna, dove blackout diffusi e strade interrotte hanno creato notevoli disagi. L'evento, verificatosi il 15 febbraio 2026, mette in luce la vulnerabilità del territorio italiano di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi e frequenti. Il castello di Fabro: un colpo al patrimonio storico. Una parte delle antiche mura del castello di Fabro è crollata a causa delle forti piogge che hanno colpito l'Umbria negli ultimi giorni.
Crollo alle mura del castello di Fabro: nessun ferito, disagi limitati
Nella serata di sabato, una parte delle mura del castello di Fabro si è sgretolata, causando timori tra i residenti.
Maltempo, crollata porzione mura del castello di Fabro in Umbria
Una parte delle mura del castello di Fabro è crollata nella notte tra sabato e domenica, perché le forti piogge hanno indebolito le strutture.
