Stretta su minori algoritmi e responsabilità penale | il pugno duro di Sanchez sui social

Pedro Sanchez annuncia un giro di vite sui social network. Il governo spagnolo sta preparando nuove regole per controllare meglio i contenuti online, puntando soprattutto sui minori e sugli algoritmi. Sanchez ha detto che vuole mettere fine agli abusi e rendere le piattaforme più responsabili, anticipando una proposta che mira a cambiare le regole del gioco.

Pedro Sanchez entra a gamba tesa sui social network e anticipa la proposta del governo spagnolo per rivoluzionare l'approccio di Madrid alla loro governance e alla gestione delle piattaforme. Il presidente socialista del governo spagnolo ha dichiarato nella giornata di ieri che Madrid proporrà delle normative per vietare l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, vecchio cavallo di battaglia della maggioranza iberica, già promotrice di una legge per proteggere i minorenni nell'infosfera oggi in discussione alle Cortes. Inoltre, Sanchez intende sostanzialmente alzare l'asticella della responsabilità penale dei signori del digitale.

