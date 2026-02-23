Stangata per chi fa giochetti | Trump non molla e rilancia sui dazi

Donald Trump ha deciso di mantenere i dazi al 15% sui prodotti europei, nonostante le critiche e la richiesta di chiarezza da parte dell’Europa. La scelta deriva dalla bocciatura delle basi giuridiche delle sue tariffe da parte della Corte Suprema. L’imposizione dei dazi fa aumentare i costi per le aziende europee e rischia di compromettere l’accordo firmato in Scozia. La tensione tra Stati Uniti e Europa continua a salire.

© Lanotiziagiornale.it - “Stangata per chi fa giochetti”: Trump non molla e rilancia sui dazi

L’Europa ha chiesto chiarezza agli Stati Uniti. I dazi al 15% imposti unilateralmente da Donald Trump, dopo che la Corte Suprema ha bocciato le premesse giuridiche della sua politica tariffaria, non solo danneggiano l’Europa, ma – nelle prime valutazioni – determinano una violazione dell’intesa siglata in Scozia. Tanto che il Parlamento europeo ha deciso per ora di congelare la ratifica dell’accordo raggiunto a luglio da Ursula von der Leyen e Trump. Il rappresentante Usa per il Commercio, Jamieson Greer, ha indicato ai ministri del Commercio del G7 che l’intenzione dell’amministrazione Trump è mantenere il quadro dei dazi precedenti, collegandoli però a basi giuridiche differenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Trump: dazi più alti a chi fa giochettiIl governo ha annunciato che aumenterà i dazi sui paesi che cercano di aggirare le nuove norme commerciali. Caos dazi, sospesa la ratifica dell’accordo Ue-Usa. Trump: «Chi fa giochetti si becca tariffe più alte»La sospensione della ratifica dell’accordo tra UE e USA deriva da tensioni commerciali, con Trump che avverte: chi cerca di manipolare le regole subirà tariffe più alte. Groenlandia, Meloni La decisione di Trump sui dazi è e un errore Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Roma, stangata sulle auto elettriche: entrare nelle Ztl costerà 1.000 euro all’anno | Quattroruote.it; Torino, stangata sugli host Airbnb. La tassa di soggiorno comunale passa da 2,30 a 3,80 euro al giorno. Pari a + 65%, spropositato; ZTL Roma, stangata sulle auto elettriche: pass annuale per entrare in centro; Stangata Juve: Comolli inibito e multato fino ad aprile, stop anche per Chiellini. Borse oggi: stangata per chi produce energia, social media a processo e le altre storieL’andamento dei mercati finanziari di oggi 19 febbraio 2026: stangata del Governo su chi produce energia e gas; Aumento di capitale a sorpresa per Fincantieri; OpenAI pronta ad una valutazione superio ... msn.com Mazzata fiscale per chi affitta da tre case in su. Condoni, banche e cartelle, è tutto da decidereQualche giorno di pausa per le elezioni regionali, poi si riprende. Il Senato tornerà ad accendere i riflettori sulla manovra intorno a mercoledì 26 novembre, questa volta con alcuni punti più o meno ... huffingtonpost.it Sette giornate di squalifica all'allenatore del Siviglia: stangata in Liga per Almeyda - facebook.com facebook