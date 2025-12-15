Billy Crystal in lacrime davanti alla casa di Rob Reiner | il commovente addio all’amico VIDEO
Un video mostra Billy Crystal in lacrime mentre si allontana dalla casa di Rob Reiner, dopo la tragica perdita del regista e di sua moglie Michele Singer Reiner. La scena, diventata virale, testimonia il forte legame tra gli amici in un momento di grande dolore, seguito alla tragica scomparsa avvenuta nella loro residenza di Brentwood, Los Angeles.
Un video che mostra Billy Crystal visibilmente commosso mentre lascia la casa di Rob Reiner ha iniziato a circolare nelle ore successive alla morte del celebre regista e di sua moglie Michele Singer Reiner, trovati senza vita nella loro abitazione di Brentwood, a Los Angeles. Le immagini, pubblicate inizialmente dal Daily Mail, ritraggono l’attore mentre esce dall’area transennata dalla polizia insieme alla moglie Janice, asciugandosi le lacrime davanti alle telecamere. @tmz Billy Crystal and wife were seen emotional outside Rob Reiner’s home. The longtime friends gathered to grieve the tragic loss. Cinemaserietv.it
Il regista Rob Reiner con Billy Crystal e Meg Ryan sul set del suo film del 1989 "Harry ti presento Sally". - facebook.com facebook