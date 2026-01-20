Sì non è stato facile… | poi Brignone blocca l’intervista e scoppia in lacrime davanti all’ex compagna di nazionale – Video

Federica Brignone, dopo 292 giorni dall’infortunio, torna a gareggiare in Coppa del Mondo e conclude al sesto posto a Kronplatz. In un momento di grande emozione, l’atleta si è fermata durante l’intervista, visibilmente colpita, e ha espresso le difficoltà affrontate nel percorso di recupero. Un ritorno importante, segnato da sentimenti intensi e dalla forza di riprendere il proprio cammino atletico.

“Sì, non è stato facile.”. Con la voce rotta dall’emozione, Federica Brignone è riuscita a pronunciare soltanto queste parole all’inizio della sua intervista a Eurosport dopo l’ottimo sesto posto nel gigante di Kronplatz, al ritorno in gara in Coppa del Mondo a distanza di 292 giorni dall’infortunio dello scorso aprile. Poi si è commossa, è scoppiata in lacrime e ha lasciato spazio alle emozioni, senza trattenerle. Lacrime che racchiudono un lungo periodo di sacrifici fatti dopo la rottura del piatto tibiale, del perone e del legamento crociato anteriore ad aprile 2025. E Brignone si è lasciata andare soprattutto perché dall’altra parte della telecamera, a intervistarla, c’era Francesca Marsaglia – ex sciatrice, compagna di nazionale e coetanea di Brignone – oggi commentatrice di Eurosport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

