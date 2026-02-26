trump prepara lo show della visita in cina ma sul collo sente il fiato del congresso

Trump si recherà in visita ufficiale a Pechino dal 31 marzo al 2 aprile. Ha già anticipato che si tratterà di un evento grandioso, di uno “show come non se ne sono mai vista prima in Cina”. Da parte sua, il presidente americano sa che qualora riesca a chiudere un accordo commerciale o strategico con l’altra potenza economica mondiale, potrebbe presentarlo ai suoi cittadini come una sua formidabile vittoria. Ma se anche i colloqui non andassero bene, sfrutterebbe il mancato successo ricorrendo a un approccio duro verso Pechino, il che lo farebbe apprezzare dagli americani. Ultimamente Trump e il suo omologo cinese avevano descritto come “ottima” la comunicazione fra i due Paesi. 🔗 Leggi su Follow.it

