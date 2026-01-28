La corsa in testa al campionato si fa sempre più tesa. Dopo la quarta giornata del girone di ritorno, il Lunano sente il fiato sul collo della Pergolese, che ha ridotto il svantaggio a soli due punti. Nel weekend, il Fano ha conquistato una vittoria importante, allungando le distanze dai quartieri alti, mentre il campionato ha visto un totale di 21 gol in quattro partite, con una vittoria esterna e tre interne. La lotta per la vetta si accende, e domenica ha portato emozioni e sorprese.

Nei quartieri alti il Fano ha accorciato il distacco dalla capolista Lunano portandosi a meno 2. Questo e anche altro dopo la quarta giornata del girone di ritorno che ha partorito 4 vittore vittorie di cui 1 esterna e 21 gol. Fanalino di coda la Vigor Castelfidardo. Il derby tra il Lunano e la Pergolese finito in parità alla fine ha accontentato tutte e due le contendenti. Matteo Dominici Lunano: "Devo fare i complimenti alla Pergolese- dice il diesse del Lunano Matteo Dominici- perché sono partiti subito fortissimi riuscendo a metterci in difficoltà, nel primo tempo sono riusciti a concederci ben poco e a chiudere il primo tempo avanti 2-0, nel secondo tempo c’è stata la nostra reazione e siamo riusciti a recuperare lo svantaggio e a pareggiare la partita, alla fine è il risultato giusto ottenuto contro una buonissima squadra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Promozione, il Lunano sente il fiato sul collo. Nell’ultima giornata orgoglio Pergolese

Approfondimenti su Lunano Pergolese

Il campionato di calcio amatoriale entra nella fase decisiva, con il Lunano in testa grazie alla vittoria della promozione e la corsa al titolo di campione d’inverno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lunano Pergolese

Argomenti discussi: Promozione, il Lunano sente il fiato sul collo. Nell’ultima giornata orgoglio Pergolese.

Promozione, il Lunano sente il fiato sul collo. Nell’ultima giornata orgoglio PergoleseIl trainer Mirko Bettelli: Andare in casa della capolista, giocare alla pari e rimanere in vantaggio fino a 20’ dalla fine non è da tutti ... ilrestodelcarlino.it

Promozione, è un Lunano che non dà treguaIl diesse Dominici: Altra vittoria senza discussioni. E da Gabicce il collega Magi ammette: Abbiamo perso contro la migliore ... ilrestodelcarlino.it

Neopromossa quarta in Promozione, Fano più vicino al Lunano in vetta - facebook.com facebook