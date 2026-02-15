Ora Rubio tranquillizza l’Europa | Usa e Ue resteranno insieme Ma Zelensky sente il fiato sul collo

Marco Rubio ha dichiarato di voler rassicurare l’Europa, affermando che gli Stati Uniti e l’Unione Europea continueranno a collaborare strettamente. La sua affermazione arriva in un momento di tensione tra Kiev e Mosca, che fa sentire il fiato sul collo del presidente ucraino Zelensky, preoccupato per la stabilità della regione. Rubio ha parlato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sottolineando l’intenzione di rafforzare l’alleanza transatlantica per affrontare insieme le sfide più difficili. Un dettaglio concreto è che il senatore ha anche indicato la volontà di sostenere l’Europa nel suo ruolo di partner affid

Marco Rubio tenta di rassicurare il Vecchio Continente dal palco della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, e afferma che Washington desidera «rivitalizzare» l'alleanza transatlantica in modo che un'Europa forte possa aiutare gli Stati Uniti nella loro missione di «rinnovamento» globale. Dopo mesi di turbolenze nelle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico, il segretario di stato americano usa toni concilianti - decisamente diversi da quelli del vice presidente JD Vance dell'anno scorso - e spiega che «non cerchiamo di separarci, ma di rivitalizzare una vecchia amicizia e rinnovare la più grande civiltà della storia umana.