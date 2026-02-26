Trump non cambia rotta È cominciata la nuova età dell’oro Ma i dati smontano il comizio record

New York, 25 febbraio 2026 – Lo ‘ State of the Union 2026 ’ targato Trump è stato un discorso tutto sommato prevedibile, dagli elementi di showbiz (i giocatori di hockey con la medaglia d’oro al collo, però solo gli uomini ), ai temi trattati e alla durata: oltre un’ora e mezza, più del triplo della media dei predecessori, da quando vengono cronometrati. Prevedibile anche il ricorso ad argomenti retorici dimostratamente falsi, e caparbiamente ribaditi anche in quest’occasione. A cominciare dai milioni di migranti “malati mentali” e l’esatto numero di 11.088 assassini stranieri, che non corrisponde a niente di lontanamente identificabile. Così come le otto guerre “risolte”, ormai un classico: in realtà, un mix di conflitti tuttora in corso e di tensioni internazionali in cui la Casa Bianca ha avuto semmai un ruolo secondario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

