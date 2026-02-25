Il discorso di Trump sullo Stato dell' Unione | Tornati all' età dell' oro ma il 57% disapprova la sua gestione economica

Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione ha attirato l’attenzione, perché ha dichiarato che gli Stati Uniti sono tornati all’età dell’oro. La causa di questa affermazione risiede nelle sue politiche economiche e nelle decisioni prese negli ultimi mesi. Tuttavia, il 57% degli americani disapprova la sua gestione economica, secondo un sondaggio recente. Trump ha anche affrontato temi come immigrazione clandestina, relazioni con l’Iran e dazi commerciali, suscitando reazioni contrastanti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha criticato («Una decisione infelice») la decisione della Corte Suprema di bocciare i dazi che «stavano estraendo denaro da Paesi che ci hanno sempre fregato». Con quattro giudici della Corte presenti in platea, tre dei quali avevano votato contro i dazi, Trump evita però toni troppo duri e si limita a parlare di un verdetto «sfortunato» senza calcare, per ora, la mano. Il primo riferimento alla politica estera nel discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump è al Venezuela. «Il nostro nuovo amico e alleato», ha detto il presidente americano rivendicando che gli Stati Uniti hanno ottenuto 80 milioni di barili di petrolio dal Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione nasce dalla crescente disapprovazione del 57% sulla sua gestione economica.

Donald Trump affronta il Congresso per il suo discorso sullo stato dell'Unione, concentrandosi su questioni come dazi, aiuti all'Ucraina e immigrazione.

Non si può dire che negli ultimi 12 mesi gli Stati Uniti non abbiano svolto un ruolo da protagonista negli sconvolgimenti economici e politici

Il presidente statunitense Donald Trump rilancia l'American Dream, il sogno americano. In calo nei sondaggi e con le prime crepe che emergono nella base del movimento Make America Great Again (MAGA,

Il Presidente atteso alla prova del discorso annuale in un clima di scontro totale con i Democratici, tra lo stallo sui fondi federali, il caso dei dazi bocciati

