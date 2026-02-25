Il discorso di Trump sullo Stato dell' Unione | Tornati all' età dell' oro ma il 57% disapprova la sua gestione economica
Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione ha attirato l’attenzione, perché ha dichiarato che gli Stati Uniti sono tornati all’età dell’oro. La causa di questa affermazione risiede nelle sue politiche economiche e nelle decisioni prese negli ultimi mesi. Tuttavia, il 57% degli americani disapprova la sua gestione economica, secondo un sondaggio recente. Trump ha anche affrontato temi come immigrazione clandestina, relazioni con l’Iran e dazi commerciali, suscitando reazioni contrastanti.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha criticato («Una decisione infelice») la decisione della Corte Suprema di bocciare i dazi che «stavano estraendo denaro da Paesi che ci hanno sempre fregato». Con quattro giudici della Corte presenti in platea, tre dei quali avevano votato contro i dazi, Trump evita però toni troppo duri e si limita a parlare di un verdetto «sfortunato» senza calcare, per ora, la mano. Il primo riferimento alla politica estera nel discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump è al Venezuela. «Il nostro nuovo amico e alleato», ha detto il presidente americano rivendicando che gli Stati Uniti hanno ottenuto 80 milioni di barili di petrolio dal Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione: così tenta il contropiede mentre il 57% disapprova la sua gestione economicaIl discorso di Trump sullo Stato dell’Unione nasce dalla crescente disapprovazione del 57% sulla sua gestione economica.
Usa, Trump all'esame del Congresso con il discorso sullo stato dell'Unione. Dazi, Ucraina, immigrazione i temiDonald Trump affronta il Congresso per il suo discorso sullo stato dell’Unione, concentrandosi su questioni come dazi, aiuti all’Ucraina e immigrazione.
Temi più discussi: Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: temi e anticipazioni; Stato dell’Unione: attesa al Congresso per il discorso di Trump; Trump sullo Stato dell’Unione: l’America è forte, prospera e rispettata; Il doppio discorso dell’America: Trump al podio, i democratici al contrattacco.
Usa, Trump all'esame del Congresso con il discorso sullo stato dell'Unione. Dazi, Ucraina, immigrazione i temiNon si può dire che negli ultimi 12 mesi gli Stati Uniti non abbiano svolto un ruolo da protagonista negli sconvolgimenti economici e politici ... iltempo.it
Stati Uniti Trump rilancia il sogno americano nel discorso sullo Stato dell'UnioneIl presidente statunitense Donald Trump rilancia l'American Dream, il sogno americano. In calo nei sondaggi e con le prime crepe che emergono nella base del movimento Make America Great Again (MAGA, i ... bluewin.ch
Il discorso alle 3 ora italiana in diretta su Rainews.it. Trump sfiderà il Congresso tra tensioni e boicottaggiIl Presidente atteso alla prova del discorso annuale in un clima di scontro totale con i Democratici, tra lo stallo sui fondi federali, il caso dei dazi bocciati da facebook
Stanotte il discorso di #Trump a un’America scontenta #Usa x.com