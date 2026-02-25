Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione Parla di nuova ‘Età dell’oro’ poi minaccia l’Iran e lancia stoccate ai dem ma non dedica neanche un minuto agli Epstein file

Donald Trump è entrato nell’aula del Congresso con il fare spavaldo di una rockstar, ricevendo applausi ma anche qualche fischio, prima di pronunciare l’atteso discorso sullo Stato dell’Unione che, com’è facilmente intuibile, più che unire gli Usa sembra destinato a dividerli ulteriormente. “Our country is back”, così ha avuto inizio il suo intervento in cui il tycoon ha sostenuto che l’America è tornata, “più grande, più forte e più ricca che mai”. “Stasera, dopo appena un anno, posso dire con dignità e orgoglio che ci siamo trasformati e non torneremo dove eravamo prima. Abbiamo avuto una svolta epocale”. Parole secche e dirette, con un ritmo da comizio più che da rendiconto istituzionale dove, di norma, si utilizza tutt’altro approccio. Un discorso in cui Trump ha evocato il 1776, la difesa della vita e della libertà, la “ricerca della felicità” come missione collettiva, spiegando che “ora tocca a noi” inseguire i sogni degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

TRUMP TRASFORMA LA DIPLOMAZIA IN UN TALENT SHOW Il Board of Peace non integra l’ordine multilaterale, lo bypassa. È l’ONU “Donald Edition”. Non un sistema di governance, ma una cabina di regia personale. Ne ho scritto sull’edizione odierna de # x.com

