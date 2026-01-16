Moneta il collasso IA targato Big Tech

L'incremento delle valutazioni delle big tech, guidato dall'intelligenza artificiale, sta attirando l'attenzione sui mercati finanziari. In particolare, si discute della possibilità di una bolla speculativa legata al settore tecnologico, alimentata dall’innovazione e dall’interesse crescente verso le soluzioni IA. Questo scenario solleva questioni sulla sostenibilità delle attuali quotazioni e sui rischi di un eventuale collasso.

Sui mercati finanziari l'intelligenza artificiale continua a spingere le big tech verso valutazioni da capogiro tanto da accendere il timore di una bolla pronta a scoppiare. Il vero rischio di questa rivoluzione però non è in Borsa: il grande pericolo è che l'IA costruisca un oligopolio cognitivo a servizio del potere economico. È questo il campanello d'allarme che Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, fa suonare aprendo il nuovo numero con l'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini. L'IA promette efficienza e velocità, ma spinta dalle Big Tech rischia di produrre uniformità e azzerare il pensiero critico umano.

