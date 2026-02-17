Vietato criticare l’Ice | l’amministrazione Usa del presidente Donald Trump dà la caccia agli attivisti online E Big Tech collabora

L’amministrazione Trump ha bloccato le critiche all’Ice, cercando di mettere a tacere gli attivisti che si esprimono sui social. Per esempio, alcuni utenti sono stati segnalati o bloccati dopo aver condiviso foto di agenti dell’Ice che operano nelle strade. Le piattaforme di Big Tech collaborano con le autorità, eliminando contenuti o rimuovendo commenti che mettono in discussione le azioni dell’agenzia.

Pubblicare su Reddit la posizione degli agenti dell’Immigration & Customs Enforcement (Ice), contestare su Instagram o Facebook le deportazioni di migranti irregolari o criticare su YouTube i metodi violenti usati dall’Ice contro i manifestanti. Nessuna di queste attività è illegale negli Stati Uniti, eppure l’amministrazione del presidente Donald Trump ha chiesto ai colossi tecnologici di fornire informazioni al dipartimento per la Sicurezza Interna al fine di identificarne gli autori. Il Department of Homeland Security, come rivelato dal New York Times, ha emesso centinaia di mandati amministrativi nei confronti di Meta, Google e Reddit per ottenere i dati degli utenti che hanno pubblicato contenuti critici contro l’agenzia federale anti-immigrazione Ice. 🔗 Leggi su Tpi.it

L’ICE di Minneapolis sta progressivamente lasciando la città dopo settimane di proteste contro le azioni delle forze dell’ordine.

L’ICE degli Stati Uniti sta ritirando alcune operazioni a Minneapolis, tra proteste e critiche per le violenze degli agenti.

Stati Uniti: agente dell'anti-immigrazione Ice uccide una donna durante un raid a Minneapolis

