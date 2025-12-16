Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o carabinieri scoperta la banda che operava in tutta Italia

Una vasta operazione dei carabinieri di Genova ha portato alla luce una banda criminale che, attraverso false identità di avvocati e carabinieri, truffava gli anziani in tutta Italia. L'intervento ha permesso di smantellare un'organizzazione dedita a raggiri ai danni delle persone più vulnerabili, garantendo maggiore tutela e sicurezza.

Maxi operazione dei carabinieri del comando Provinciale di Genova contro le truffe in danno degli anziani. Dalle prime ore di oggi, su coordinamento della procura della Repubblica di Napoli, i.

