Forte odore di gas segnalato a Lurate Caccivio | controlli in corso nelle scuole

A Lurate Caccivio, un forte odore di gas ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco dopo che numerosi cittadini hanno chiamato le forze dell’ordine. La causa sembra essere un possibile problema alle tubature di una centrale di distribuzione, che ha portato le autorità a effettuare controlli nelle scuole e nelle abitazioni fin dal mattino. La polizia locale ha immediatamente chiuso alcune strade per permettere i sopralluoghi e garantire la sicurezza dei residenti.

Mattinata di verifiche e sopralluoghi a Lurate Caccivio, dove a partire dalle 9.40 numerose segnalazioni hanno raggiunto la sala operativa dei vigili del fuoco di Como per un intenso odore di gas in diverse zone del paese. Immediato l'intervento sul posto di più squadre operative del comando.