Finta rapina e taxi per ritirare l' oro | truffa sventata in Costa d' Amalfi

Una truffa pianificata come una finta rapina per il ritiro di oro e denaro è stata evitata grazie alla tempestività delle vittime e all’intervento dei carabinieri tra Positano e Agerola, in Costa d’Amalfi. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione a situazioni sospette e di affidarsi alle autorità competenti per prevenire truffe e frodi.

I truffatori hanno contattato telefonicamente una donna di Agerola, raccontandole una falsa rapina avvenuta in una gioielleria di Positano Un tentativo di truffa ben organizzato è stato sventato grazie alla prontezza delle vittime e all’intervento dei carabinieri in Costiera Amalfitana, tra i comuni di Positano e Agerola. I truffatori hanno contattato telefonicamente una donna di Agerola, raccontandole una falsa rapina avvenuta in una gioielleria di Positano. Con questa scusa hanno convinto il figlio a mettersi subito in viaggio verso Positano, tenendolo costantemente al telefono e guidandolo fino a una zona isolata, impedendogli di contattare familiari o chiedere aiuto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su finta rapina

Un tentativo di truffa ai danni di una pensionata è stato fermato ieri pomeriggio ad Agerola, nel Napoletano.

Martedì 20 gennaio 2026, i carabinieri di Genova San Martino, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo sospettato di aver commesso truffe aggravate, utilizzando taxi e treni per raggiungere le vittime e ritirare i soldi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su finta rapina

Argomenti discussi: Tentata truffa tra Positano: finta rapina e taxi esca sventati dai Carabinieri; Tentata truffa tra Positano e Agerola: finta rapina e taxi esca sventati dai Carabinieri; Positano, finta rapina e taxi esca: fallisce una truffa sventata dai Carabinieri; Sant'Agnello, 17enne scommette, si indebita e minaccia il suicidio: salvato dalla madre.

Tentata truffa tra Positano e Agerola: finta rapina e taxi esca sventati dai CarabinieriUn elaborato tentativo di truffa, ideato con modalità ingannevoli e particolarmente astute, è stato fermato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei Carabinieri di Positano, ... ilvescovado.it

Tentata truffa a Positano: finta rapina e taxi esca sventati dai CarabinieriUn elaborato tentativo di truffa, ideato con modalità ingannevoli e particolarmente astute, è stato fermato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei Carabinieri di Positano, ... ilvescovado.it

Un elaborato raggiro con finta rapina e taxi “esca” è stato sventato dai Carabinieri grazie all’intuito della vittima, una signora residente ad Agerola, a cui i truffatori avevano fatto credere che la sua autovettura fosse stata utilizzata in una presunta rapina a una gi - facebook.com facebook

È stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione oltre a 2.700 euro di multa per una rapina consumata a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco il 18 maggio 2023, ma con un prologo in provincia di Bergamo. x.com