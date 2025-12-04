Catania tre persone denunciate dalla Polizia per tre furti nel centro storico

La Polizia di Stato ha denunciato tre persone coinvolte in altrettanti furti avvenuti nella zona del centro storico cittadino, garantendo la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini sono state condotte dal Commissariato Centrale, che ha raccolto le denunce delle vittime e analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza, permettendo di identificare i responsabili, tutti già noti alle forze dell'ordine. Furto del telefono in agenzia dei pegni. Una donna catanese di 43 anni è stata denunciata per aver rubato il telefono di un uomo all'interno di un' agenzia dei pegni.

