Truffa a Catania | anziana raggirata dal falso agente gioielli per 30mila euro Denunciato un 18enne

Una truffa ai danni di una donna di 90 anni a Catania si è conclusa con il pagamento di gioielli per circa 30mila euro. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un giovane di 18 anni, responsabile del raggiro attraverso la tecnica del falso agente. Questa vicenda evidenzia l'importanza di prestare attenzione a truffatori sempre più astuti e ingannevoli.

Il raggiro con la tecnica del finto agente. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un giovane catanese di 18 anni, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di una donna di 90 anni, alla quale sono stati sottratti gioielli e preziosi per un valore complessivo stimato in circa 30.000 euro. Il raggiro è stato messo a segno con la nota tecnica del finto appartenente alle forze dell'ordine, che fa leva sulla paura e sull'emotività delle vittime più fragili. La telefonata che ha fatto scattare l'inganno. L'anziana è stata contattata telefonicamente nella propria abitazione da un uomo che, presentandosi come rappresentante delle forze dell'ordine, è riuscito in pochi minuti a conquistare la sua fiducia.

