Parma arrestato un 50enne per l’omicidio delle 3 suore uccise in Burundi nel 2014

A Parma, le forze dell'ordine hanno eseguito un arresto su un uomo di 50 anni, coinvolto in un procedimento legato a un grave episodio avvenuto nel 2014 in Burundi. L'indagine ha portato alla sua identificazione e fermo, mantenendo alta l'attenzione su questa vicenda complessa. La notizia si inserisce nel quadro di attività investigative in corso che coinvolgono diversi attori.

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Salute 4.0, un naso elettronico potenziato “annusa” i segnali precoci di tumore ovarico Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti PARMA (ITALPRESS) – I carabinieri di Parma hanno arrestato un 50enne originario del Burundi, gravemente indiziato dell’omicidio di tre suore saveriane della congregazione delle missionarie di Maria (Olga Raschietti, 83enne, Lucia Pulici 75enne e BernardettaBoggian, 79enne), brutalmente assassinate in Burundi, nel quartiere Kamenge di Bujumbura, nella loro sede religiosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Parma, arrestato un 50enne per le tre suore uccise in Burundi nel 2014I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne, che sarebbe coinvolto nell'uccisione delle tre suore missionarie italiane, assassinate in...

Tre suore assassinate in Burundi nel 2014: arrestato 50enne a ParmaI carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne originario del Burundi e residente in provincia di Parma, che sarebbe coinvolto nel...

Temi più discussi: Missionarie saveriane uccise in Burundi: arrestato un 50enne africano, viveva nel Parmense da anni. Delitto maturato negli ambienti della polizia segreta - Video; Tre suore uccise in Burundi nel 2014: un arresto a Parma. Furono massacrate; Suore uccise in Burundi nel 2014, arrestato un 50enne che viveva a Parma. C'è anche una padovana; Omicidio di tre suore saveriane in Burundi: 50enne arrestato a Medesano.

A Parma è stato arrestato un uomo per l’uccisione di tre suore italiane in Burundi nel 2014Le tre suore – Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggian – appartenevano alla congregazione missionaria delle Saveriane, che ha sede a Parma. Raschietti e Pulici furono uccise brutalmente ... ilpost.it

Suore saveriane uccise in Burundi nel 2014: arrestato a Parma un 50enne. Accusato di triplice omicidioI carabinieri del Comando provinciale di Parma hanno arrestato questa mattina Harushimana Guillaume, 50enne originario del Burundi, gravemente indiziato dell'omicidio di tre suore saveriane della cong ... agensir.it

Tre suore italiane sgozzate in Burundi: arrestato a Parma uno dei carnefici. Si era nascosto in Italia- - facebook.com facebook

Suore trucidate in Burundi nel 2014, svolta nel caso: arrestato a Parma chi istigò a ucciderle x.com