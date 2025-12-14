WWE | Triple H difende la scelta finale del match di addio di John Cena

Triple H ha preso posizione sulla decisione di far cedere John Cena nel suo ultimo match WWE, sottolineando come questa scelta rifletta le tradizioni del settore e l'atteggiamento di Cena nel favorire le nuove generazioni. La sua difesa evidenzia il rispetto e il ruolo di Cena nel panorama della WWE.

Triple H ha difeso la decisione di far cedere John Cena nel suo ultimo match WWE, richiamando le tradizioni del business e il modo in cui Cena ha sempre scelto di lasciare spazio agli altri. Le parole di Triple H. Commentando le critiche, Triple H ha spiegato che nel wrestling esistono “tradizioni tramandate nel tempo” e che John Cena per tutta la carriera ha ripetuto che il suo obiettivo è “lasciare questo posto migliore di come lo ha trovato”. The Game ha aggiunto che “non è facile capirlo nel momento”, ma bisogna fare ciò che è giusto “per il business e per l’industria”, ribadendo che Cena lo ha fatto per tutta la sua carriera e che lui farà lo stesso, prendendo sempre le decisioni che ritiene corrette per il wrestling. Zonawrestling.net

