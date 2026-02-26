Tribunale di Milano | sospendere l’attività dell’area a caldo nel siderurgico di Taranto Ex Ilva

Il tribunale di Milano ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività dell’area a caldo nello stabilimento siderurgico di Taranto. La decisione è stata presa su richiesta di alcuni residenti della zona. La sospensione riguarda l’attività produttiva e riguarda specificamente la sezione dell’impianto chiamata “area a caldo”. La vicenda coinvolge diverse parti interessate alla situazione dello stabilimento.

Ordinanza del tribunale civile di Milano, su richiesta di residenti a Taranto. “Sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento”. Il rischio evidenziato è quello di “pregiudizi alla salute”. Il decreto di sospensione, risalente al 24 agosto, non è tuttora esecutivo e lo diventerà se non impugnato. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

