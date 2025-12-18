Treviglio la maggioranza boccia l’emendamento per umanizzare il bilancio | è scontro

A Treviglio si acuisce il dibattito politico con la maggioranza che respinge l’emendamento della minoranza volto a ripristinare un fondo per prestazioni sanitarie terapeutiche e riabilitative. La decisione alimenta lo scontro tra le forze politiche, evidenziando le tensioni sulla gestione delle risorse dedicate alla salute e al benessere dei cittadini. Un tema che divide e accende il confronto nel cuore della comunità trevigliese.

Treviglio. E’ scontro sull’ emendamento presentato dalla minoranza pensato per ripristinare un fondo dedicato a prestazioni sanitarie terapeutiche e riabilitative. L’obiettivo, spiegavano la capogruppo Pd Matilde Tura e il consigliere Gianluca Pignatelli della lista Tura Sindaco, era appunto quello di sostenere nuclei familiari fragili e famiglie con bambini affetti da patologie complesse, spesso costrette a sostenere spese importanti per trattamenti multisistemici come fisioterapia, logopedia o videochinesiterapia. “Questo fondo era presente fino al 2024 – ha ricordato Tura – e garantiva rimborsi per questo tipo di prestazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

