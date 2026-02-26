Trento | sfiducia bocciata Gerosa resiste su Marchetto

La mozione di sfiducia che ha diviso il Consiglio provinciale. La bocciatura della mozione di sfiducia contro Francesca Gerosa, assessora di Fratelli d’Italia con deleghe all’istruzione, cultura, giovani e pari opportunità, ha acceso un dibattito che va ben oltre i confini del Consiglio provinciale di Trento. La votazione, tenutasi nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, ha 14 voti favorevoli, 5 contrari e 13 astensioni, con l’assessore Mario Tonina che non ha preso parte al voto. La mozione era stata presentata dai consiglieri di minoranza Degasperi, Manica, Coppola, Valduga, Maestri, Stanchina, Demagri, Zanella, Calzà, Malfer, Parolari, Maule e Franzoia, in seguito all’opposizione di Gerosa alla riabilitazione di Clara Marchetto, nota attivista antifascista e sostenitrice dell’autonomia del Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mediazione sul ddl 0-6 ma il chiarimento dopo la mozione su Gerosa per le minoranze è solo rimandato: C'è stato il silenzio sul lavoro dell'assessora: sfiduciata nei fattiTRENTO. Dopo le polemiche mattutine sulla ddl 0-6 e più che altro sull'esito della votazione sulla mozione di sfiducia dell'assessora Francesca Gerosa che sul provvedimento firmato da Vanessa Masè è i ...

Sfiducia a Gerosa respinta, ma giunta Fugatti sempre più sfilacciataSfiducia a Gerosa respinta, ma giunta Fugatti sempre più sfilacciata. Sulla mozione presentata dalle sinistre dopo le esternazioni dell'esponente FdI sulla figura dell'autonomista Marchetto gran parte ...

