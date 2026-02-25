Questione Clara Marchetto bocciata la mozione di sfiducia a Francesca Gerosa

Non è passata la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessora di Fratelli d’Italia con deleghe all’istruzione, cultura, giovani e pari opportunità Francesca Gerosa. La votazione, tenuta in Consiglio provinciale nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, si è conclusa con 14 voti favorevoli, 5 voti contrari e 13 astensioni. Un consigliere, l’assessore Mario Tonina, non ha preso parte al voto. I 14 “Sì” provenivano dalle minoranze, mentre a votare “No” sono stati la stessa Gerosa, assieme a Kaswalder, Biasia, Angeli e Failoni. Ad astenersi quasi tutta la maggioranza del centrodestra, compreso il presidente della provincia Maurizio Fugatti. La rimozione dell’esecutivo provinciale è stata richiesta, nei giorni scorsi, dai consiglieri di minoranza Degasperi (Onda), Manica (Pd), Coppola (Avs), Valduga (Campobase), Maestri (Pd), Stanchina (Campobase), Demagri (Casa Autonomia.eu), Zanella (Pd), Calzà (Pd), Malfer (Campobase), Parolari (Pd), Maule (Campobase) e Franzoia (Pd). 🔗 Leggi su Trentotoday.it

