Suore italiane uccise nella missione di Kamenge | 50enne del Burundi arrestato a Parma

PARMA, 26 FEB – I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo (un 50enne originario del Burundi) coinvolto nell’uccisione delle tre missionarie saveriane italiane, brutalmente assassinate in Burundi tra il 7 e l’8 settembre 2014 a Bujumbura. Suor Olga Raschietti (83 anni), suor Lucia Pulici (75 anni) e suor Bernardetta Boggian (79 anni) vennero aggredite e uccise nel corso di due diversi assalti alla loro missione in meno di 48 ore. I corpi delle vittime presentavano segni di violenza efferata. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Parma. (ANSA). Tre suore missionarie saveriane italiane sono state uccise nel loro convento in Burundi nella missione di Kamenge, zona Nord della capitale Bujumbura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

